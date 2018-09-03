В Украине изменили правила регистрации авто

Транспортные средства в Украине при продаже теперь не будут сниматься с регистрации, а будут сразу перерегистрироваться на нового владельца.

Такие новшества предусмотрены постановлением Кабинет министров от 22 августа 2018 года №637. Документ внес изменения в Порядок госрегистрации, снятия с учета авто, автобусов и самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, и других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

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Кроме того, если продавцом автомобиля является Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, перечень документов, которые подтверждают правомерность продажи автомобиля, должен быть добавлен договор купли-продажи по результатам электронных торгов или аукциона.

Ранее сообщалось, что главный сервисный центр МВД запустил онлайн-сервис о первой регистрации авто. Он позволяет проследить смену владельцев и номеров авто, его переоборудование и другие изменения. Вся информация – в открытом доступе. Данный сервис позволяет получить информацию о транспортных средствах, зарегистрированных после 2013 года.

Сервис предоставляет данные о первой регистрации автомобилей в Украине. Транспортное средство попадает в Единый государственный реестр МВД во время его первой регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена владельца, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное.

Напомним, аферисты придумали новые способы заработать на продаже б/у авто в Украине.