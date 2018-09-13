В Украине массово "обчищают" автомобили

Эксперты рассказали, как себя защитить, и какая сигнализация остановит преступников

Ворам нужно всего две секунды, чтобы проникнуть в салон автомобиля. Хакеры взломали даже систему защиты Tesla. Поэтому журналисты "Сегодня" выяснили, насколько эффективны сигнализации и как избежать автомобильных краж.

Киевлянка Екатерина Жуковская стала жертвой автоворов. Машину она оставила на стоянке возле торгового центра, включила сигнализацию и была уверена, что авто защищено. Впрочем, преступники считали защитный код и проникли в салон.

"Приехала на парковку к торговому центру, поставила машину, а поскольку с собой был рюкзак с вещами и не хотелось носит его с собой, открыла багажник и положила рюкзак в багажник", – рассказывает Екатерина.

Вернувшись к своему авто, женщина обнаружила сбои в работе сигнализации.

"Машина не с первого раза снялась с сигнализации и, к сожалению, я обнаружила пропавшие очки. Меня немножко смутило, я открыла багажник и увидела, что рюкзака в машине нет. В рюкзаке была спортивная форма и планшет", – вспоминает Екатерина.

Специалист по автомобильной безопасности Сергей Яремчук говорит: сигнализация не всегда защищает от кражи. Особенно если она дешевая. А именно такие обычно установлены в новые машины.

"Не устанавливайте дешевые китайскую сигнализацию, потому что практически 99% дешевых китайский сигнализаций открываются код-грабером", – предупреждает Яремчук.

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А вот цены на сигнализации, которые сломать почти невозможно, кусаются. В среднем за хорошую защиту придется выложить более 10 тысяч гривен.

"Если у вас нет много денег на сигнализацию, лучше ее не ставьте, пользуйтесь родным ключом, открывайте и закрывайте машину ключом", – советует Яремчук.

Впрочем, даже самая дорогая сигнализация не пугает опытных воров. Ведь на то, чтобы выбить стекло и очистить машину достаточно пяти секунд.

"Работают целыми группами по пять-шесть человек. Это практически банды, они неуправляемые, и никто их не будет искать", – говорит эксперт по безопасности Михаил Гулак.

Эксперт советует ни в коем случае не оставлять ценные вещи в салоне – они привлекают внимание воров. Речь идет не только о сумочках и телефонах, а и о магнитолах и детских креслах.

А если окно приоткрыто, то его можно легко выломать, добавляет эксперт. Приоткрытые люки в крыше тоже помогают ворам.

"Преступник может поступить двумя способами. Первое – это он подламывает часть механизма и отходит от машины, следит за машиной и уже ночью просто приподнимет часть конструкции. Второй способ – более агрессивный. Это просто выламывание крышки", – объясняет специалист.

Чтобы не стать жертвой воров, эксперты советуют не оставлять в машине ценные вещи и следить, чтобы люк и окна были закрыты.

Ранее также сообщалось, что в Украине угоняют по 15 автомобилей в сутки. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, дорогие – по заказу.