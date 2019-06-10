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В Украине могут наладить производство китайских и корейских авто – эксперт

10 июня, 08:43

Экономист считает, что автопроизводство поспособствует экономическому рывку

Фото: AFP

ВВП Украины растет 12 кварталов подряд — с апреля 2016 года, но темпы роста пока недостаточны для экономического прорыва.

Как рассказал новостям "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, помочь в осуществлении такого прорыва может автомобилестроение. По словам эксперта, южнокорейские и китайские автоконцерны могли бы разместить производства в Украине.

"Прорыва можно ожидать, предоставив преференции машиностроительным инвесторам, прежде всего в автомобилестроении, — уверен Пендзин. — Так поступили в Словакии: уменьшили инвестору налоги, обеспечили за счет государства инфраструктуру, обучили персонал, и теперь там массово делают автомобили известной немецкой марки. То есть выпускают товары с высокой степенью переработки, а не экспортируют сырье, как в основном делаем сейчас мы. Украине реально таким же образом заинтересовать южнокорейские и китайские автоконцерны, которые ищут пути на европейский авторынок, это поможет росту нашего ВВП".

Подробнее о способах ускорить рост ВВП Украины читайте на сайте "Сегодня" – "Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев".

Также  новости "Сегодня" писали о том, что из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку. По соглашению с Евросоюзом энергореформа должна заработать в этом году:


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Тег экономика, авто, ВВП, производство, машиностроение , автомобили, авторынок, преференции, рост ВВП, автопроизводство, Пендзин

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Источник:

Сегодня

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