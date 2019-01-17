В Украине могут разрешить сдавать на права без обязательной учебы в автошколе

Количество времени для получения прав услуги может сократиться на 95%

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине могут разрешить сдавать на права без обязательной учебы в автошколе https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0a5/6c0/5c40a56c0faea.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0a5/6c0/5c40a56c0faea.jpg 2019-01-17T17:56:00+02:00 Авто Количество времени для получения прав услуги может сократиться на 95%

В Украине могут разрешить сдачу экзаменов на водительские права без обязательного прохождения курсов по вождению. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Сегодня получение водительских прав – одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур, и самое важное – курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишние бюрократические нагрузки на граждан, и опыт многих стран мира, в частности, Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Чиновник сообщил, что этот вопрос рассматривался на расширенном заседании рабочей группы.

"Было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами, в частности, подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ", - отметил Парцхаладзе.

В соответствии с этим документом, планируется разработать изменения для уменьшения нагрузки на граждан "путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей". По подсчетам экспертов, после этого количество времени для получение прав услуги может сократиться в целом на 95%.

"Запланировано уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам – самостоятельного обучения или в специализированных школах; предусмотреть возможность удобного получения услуги в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦПАУ)", – написал Парцхаладзе.

Также по итогам заседания Министерство здравоохранения совместно с МВД, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами получили поручение подготовить возможные изменения по упрощению получения медицинской справки для оформления водительских прав.

"Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подаче такой справки онлайн", – подчеркнул Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, что депутаты планируют разрешить украинским водителям не возить с собой оригиналы водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль и страховки "автогражданки". Автоэксперты поддерживают новшество и говорят, что изменения в закон должны принять, но опасаются сбоев в работе такой базы в провинции, где не всегда бывает хорошее покрытие для мобильной связи или интернета.

При этом в ноябре 2017 года было решено, что первое удостоверение водителя в Украине будут выдавать на два года.

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