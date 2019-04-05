В Украине набирает обороты спрос на электрокары: назван лидер
Спрос на электромобили за три месяца вырос на 71%
Первичную регистрацию в Украине по итогам января-марта 2019 года прошли 1276 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос вырос на 71%.
Об этом 5 апреля сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в эксплуатации – 1164 шт." – говорится в сообщении.
"Укравтопром" назвал пятерку самых популярных электрокаров за три месяца:
- Nissan Leaf – украинские номера получили 678 автомобилей;
- Tesla Model S – 107 автомобилей;
- BMW i3 – 87 автомобилей;
- Renault Zoe – 66 автомобилей;
- Fiat 500e – 60 автомобилей.
Напомним, в 2018 году Верховная Рада продлила до 2022 года срок освобождения электромобилей от налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе на территорию Украины.
По прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.
По итогам января-февраля 2019 года первичную регистрацию прошли 814 легковых электромобилей – спрос вырос на 69%.
В Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:
Стоит отметить, что в Украине наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.
"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.
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