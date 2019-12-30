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В Украине начались массовые облавы на заправки

30 декабря, 16:40

Игорь Серов

Силовики обратились с просьбой сообщать о нелегальных заправках в прокуратуру

/ Фото: AFP

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Накануне праздников в Украине устроили масштабные облавы на нелегальные АЗС. Как рассказали сайту "Сегодня" правоохранители, рейды проводятся из-за того, что проблема незаконных автозаправок достигла пика.

"Кроме того, что они работают без лицензии, на таких заправках топливо сомнительного качества, а также не соблюдаются элементарные меры безопасности. На таких объектах не раз происходили пожары, которые угрожали жизням заправщиков и пассажиров транспорта, который заправлялся в это время на таких объектах", – рассказали нам в региональных прокуратурах.

По словам спикера Винницкой облпрокуратуры Ирины Выхованец, у них в области к разоблачению нелегалов, кроме силовиков, подключилась и общественность.

"Создана телефонная горячая линия, есть электронный адрес, на который граждане активно сообщают о местонахождении нелегальных АЗС, – рассказала нам Выхованец. – На протяжении последних двух дней правоохранителями были осмотрены 86 АЗС. Были выявлены 17 объектов, которые работали незаконно. Сейчас все они прекратили свою деятельность. В Единый госреестр досудебных решений внесены данные о 12 уголовных правонарушений, начаты досудебные расследования".

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Несколько нелегальных АЗС были выявлены и в Житомирской области.

"Работа по выявлению таких АЗС продолжается", – сообщила нам спикер облпрокуратуры Татьяна Гоша.

По данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", по состоянию на 30 декабря в Украине продолжали работать 730 нелегальных АЗС.

"По оценке экспертов, фактическое число нелегально работающих АЗС в Украине составляет минимум 1500", – сообщили в "Нефтегазовой ассоциации Украины".

Напомним, ранее эксперты назвали причины роста числа нелегальных АЗС в Украине.

Также "Сегодня" ранее писали, что водители теперь смогут требовать со сбитых ними пешеходов компенсацию за ремонт автомобиля. Подробности – в сюжете:

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прокуратура топливо нелегально АЗС уголовное производство

Источник: Сегодня

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