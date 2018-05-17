В Украине начнут шить чехлы для Mercedes-Benz
Львовская компания уже подписала контракт на производство кожаных салонов
Львовская компания – производитель кожаных сидений для автомобилей начинает сотрудничество с компанией Mercedes-Benz, новый внедорожник которой недавно залили в янтарь. Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис, передает "Дело".
Для этого компания в апреле 2018 года подписала контракт с Mercedes на пошив кожаных чехлов для таких моделей Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-class, которые будут в продаже на мировых рынках в января 2020 года.
Производство планируется начать с 2019 года. Компания ежедневно будет шить 200 комплектов салонов.
На предприятии уже работает более 3,8 тыс. сотрудников в двух подразделениях в г. Городок и с. Кожичи, вблизи Львова. К концу 2018 Бадер Украина намерена трудоустроить 500 работников. А в 2019 году компания планирует увеличить количество рабочих мест до 5,5 тыс.
Напомним, ранее стало известно, что бронированный Mercedes Владимира Путина выставили на продажу. Автомобиль был построен по спецзаказу.
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