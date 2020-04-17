В Украине обвалились цены на бензин и дизель

За неделю топливо на АЗС потеряло в цене 60 копеек за литр

В Украине продолжает дешеветь автомобильное топливо, что уже бьет по этому рынку. Так, за неделю с 10 по 17 апреля средняя стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС Украины снизилась на 60 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой группой "А-95".

Аналитики группы отмечают, что в частности средняя цена бензина А-92 снизилась до 22,80 грн/л, А-95 – 23,80 грн/л, дизтоплива – 23,25 грн/л.

В целом тренд к снижению цен на бензин в Украине держится с 20-х чисел марта. С тех пор средняя стоимость топлива упала уже более, чем на 2 грн/л. При этом разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, значительно увеличилась по всем видам топлива.

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Напомним, по словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, основная роль в снижении цен сегодня принадлежит так называемым "дискаунтерам" – это сети АЗС, работающие в нижнем ценовом сегменте.

Как известно, снижение цен на нефтепродукты во многом продиктовано рекордным падением мировых цен на нефть. О том, что произошло на глобальном рынке топлива, и чего в связи с этим ждать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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