В Украине отменили штрафные баллы для водителей

Сегодня, 14 мая, в Украине вступил в силузакон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее подписал президент Владимир Зеленский. Накануне, 13 мая, закон 566-IX был официально обнародован в парламентском издании "Голос Украины", а в самом документе говорится, что он вступает в действие на следующий день после публикации.

До того, как этот закон вступил в силу, каждый водитель в Украине ежегодно получал 150 баллов, которые мог использовать вместо денежного штрафа при нарушении правил ПДД, которое фиксировалось в автоматическом режиме. Каждое нарушение "стоило" 50 баллов, а штрафы в денежной форме применялись только после списания всех баллов. Теперь же водители сразу будут платить за нарушения.

Речь идет о таких нарушениях ПДД:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке;

выезд на полосу встречного движения;

нарушения правил пересечения ж/д переезда.

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Система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года.

Ранее также сообщалось, что из-за карантина МВД перенесло запуск фотовидеофиксации дорожного движения. Она будет введена после того, как ослабят ограничения.

Как объяснял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, зафиксированные на видео штрафы будут отправляться водителям через пять минут. Подробнее о том, как это будет работать, узнавайте из видео интервью с Геращенко:

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