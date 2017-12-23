В Украине подешевеют электромобили: есть ли смысл покупать электрическое авто
Автоконцерны уже разрабатывают электрокары с мощной батареей
С нового года в Украине подешевеют электромобили. Снижение цен на 17% прогнозируют после отмены НДС и акциза на импорт. При покупке каждой машины это сэкономит несколько тысяч евро, подсчитали специалисты. Выгодно ли и насколько удобно пользоваться электрокарами в украинских реалиях, разбирались журналисты "Сегодня".
Владелица электрокара Анна Кочергина живет в частном доме и заряжает машину от обычной розетки, хотя в городе уже установлены сотни специальных. Полчаса зарядки хватает на 20 – 30 километров. Кроме того, автомобиль Анны имеет резервный запас заряда, которого в критической ситуации хватит еще на десять километров.
"Литр бензина на данный момент стоит около 30 гривен, а полный заряд автомобиля мне обходится в 12 гривен 50 копеек. В летний период это до ста 180 километров, а зимой до 130 километров", – делится впечатлениями Анна.
За два года электромобиль сэкономил 170 тысяч гривен семейного бюджета, говорит Анна. Ведь она не тратит средства на топливо и обслуживание машины бизнес-класса – именно такое авто было у семьи раньше. В нынешней машине отсутствует коробка передач, также нет обычного двигателя – не нужно думать о своевременной замене масла, а в технический осмотр входят только аккумулятор и силовой блок.
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За электрическими авто будущее, говорит основатель столичного автомотоклуба Сергей Малик. Но пока зарядных станций по Украине еще не так много, да и ждать на заправке приходится по несколько часов.
"Если ехать далеко, могут быть проблемы. Нужно постоянного считать километры и смотреть, что там осталось, потому что можно попасть в пробку и аккумулятор разрядится", – предупреждает Малик.
Однако автоконцерны уже разрабатывают электрокары с мощной батареей, заряда которой должно хватить на сотни километров. Так, компания Fisker заявила об осуществленном прорыве в сфере аккумуляторов для электромобилей. Конкурент компании Tesla уверяет, что новые батареи позволят преодолевать свыше 800 километров, при этом для заряда им потребуется менее минуты.
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