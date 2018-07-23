В Украине подорожал газ для авто

Пока в мире дорожает нефть, за минувшие выходные 21-22 июля сети АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 7-30 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного "Консалтинговой группой А-95".

Средняя цена автогаза по Украине 23 июля составила 14,05 гривен за литр. Таким образом, сжиженный газ для авто подорожал на 4 коп./л.

Как отмечают специалисты, цена автогаза в Украине на данный момент зависит от двух ключевых факторов:

увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу первого полугодия 2018 г.);

снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье.

Оба эти фактора сдерживают влияние друг друга на украинский рынок сжиженного газа.

"За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы", – отмечает аналитик "А-95" Артем Куюн.

Напомним, в конце июня украинские заправки оштрафовали за ценовой сговор по автогазу. Поставщики и продавцы газа серьезно повысили цены в августе 2017 года, когда для этого не было объективных причин, установил АМКУ.

Тогда розничные цены на сжиженный газ в Украине выросли почти на 50–70% и достигли рекордных уровней в 16-17 грн за литр.