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В Украине подсчитали "евробляхи", оформленные по льготным ставкам

Сегодня, 14:36

По предварительным оценкам ГФС, процесс льготного растаможивания полностью завершится до 28 февраля

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
В Украине подсчитали "евробляхи", оформленные по льготным ставкам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3df/3e0/5c73df3e00ddc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3df/3e0/5c73df3e00ddc.jpg Авто По предварительным оценкам ГФС, процесс льготного растаможивания полностью завершится до 28 февраля

Количество автомобилей с иностранной регистрацией, которые украинцы оформили по льготным ставкам с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019-го, превысило 218 тыс., сообщает сегодня, 25 февраля, пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

При таможенном оформлении этих авто было уплачено 13,5 млрд гривен.

ГФС напоминает, что 22 февраля завершился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога. Все декларации, которые граждане успели подать до 00.00 23 февраля, отработают и оформят в пределах льготного режима.

"22 февраля было подано на оформление около 700 автомобилей, за последние двое суток (23-24 февраля) в свободное обращение выпущено 160 транспортных средств. По предварительным оценкам, процесс льготного растаможивания завершится до четверга (28 февраля. – Ред.)", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, почти 140 тыс. – авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Владельцы заплатили за них более 8,65 млрд гривен: 4,3 млрд гривен – акцизный налог, 2,5 млрд гривен – НДС и 0,77 млрд гривен – пошлина.

При этом, 121,4 тыс. – автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно заплатили 1,03 млрд гривен (8500 грн за каждую машину), что освободило их от административной ответственности.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь используют технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. 

Подробнее о растаможивании "евроблях" смотрите в сюжете "Сегодня": Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены":

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Тег автомобили, ГФС, евробляхи, растаможка авто

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