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В Украине подсчитали количество элитных авто

Сегодня, 15:35

Налоговики напомнили, какие машины облагаются транспортным налогом

/ Фото: Pixabay

К 1 августа в Украине было зарегистрировано 3588 элитных автомобилей, за которые уплачено 90 млн гривен транспортного налога. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

От общего автопарка Украины автомобили премиального класса составляют 0,05%. В среднем за одну машину уплачено по 25 тысяч гривен транспортного налога.

При этом налоговики напомнили, какие авто в Украине считаются элитными, а соотвественно подпадают под действие транспортного налога. Речь идет об автомобилях дороже 1,57 млн гривен, возраст которых не превышает пяти лет.

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Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Объем двигателя таких авто не имеет значения, а каждая конкретная модель вносится в реестр, который ежегодно обновляет Министерство экономического развития и торговли.

Транспортный налог нужно платить по месту регистрации автомобиля. Для физический лиц срок уплаты налога составляет 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, а для юридических требуется оплата авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Подробнее о ситуации с налогом на имущество читайте на сайте "Сегодня" в специальном материалеНалог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Государственная фискалья служба показала список крупнейших плательщиков налогов в стране.

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Источник: Сегодня

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