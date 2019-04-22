В Украине после второго тура выборов подорожали бензин и дизель

АЗС повысили расценки на стелах на 30-60 копеек

Фото: Данил Павлов, Сегодня

За выходные 20-21 апреля, на которых состоялся второй тур выборов президента Украины, стоимость бензинов и дизельного топлива (ДТ) на АЗС страны выросла на 30-60 копеек за литр. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Так, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:

А-92 – 27,68 грн/л;

А-95 – 28,81 грн/л;

А-95 Премиум – 30,05 грн/л;

ДТ – 28,25 грн/л.

В "Консалтинговой группе А-95", как передает enkorr, отметили, что это первое повышение розничных цен на ДТ за последние пять месяцев.

Напомним, несмотря на стабильность на рынке ДТ, за март бензины на АЗС подорожали на 30 копек, а на автогаз – более чем на две гривни. Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать украинским водителям от цен на топливо. Специалисты напомнили, что стоимость горючего зависит от цен в соседних странах, откуда Украина закупает нефтепродукты. Также ценники на стелах АЗС зависят от курса валют.

Кроме того, ранее телеканал "Украина" подготовил сенсационный репортаж-расследование "По следам бензиновых цен":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине после второго тура выборов подорожали бензин и дизель". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"