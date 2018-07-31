В Украине появились новые автомобильные номера

Сегодня, 21:02

Например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков.

Об этом сообщает Аutoconsulting.

Издание отмечает, что, например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА.

Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА-СВ, СЕ-СН.

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Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал, стала серия ІІ. Однако с 2006 года она была исключена и подлежала изъятию.

В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Ранее мы писали о том, как автомобильные номера влияют на жизнь их владельцев.

Также сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров, предусматривающего перевод перевозчиков, которые имеют соответствующую лицензию, на специальные желтые номерные знаки.
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