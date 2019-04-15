В Украине появятся перехватывающие парковки: стали известны подробности
Новые нормы вступят в силу уже летом 2019 года
С 1 июля 2019 года в Украине вступят в силу изменения в Государственные строительные нормы (ГСН). В частности, они позволят обустраивать в больших городах перехватывающие автостоянки. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Владелец авто перед заездом в центральную часть города сможет оставить свой автомобиль на такой парковке и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения. Перехватывающие автостоянки должны размещаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метро, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города. Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
При этом:
- до 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня);
- до 25% машиномест – для кратковременного хранения (на несколько часов).
Чиновник отметил, что сегодня практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах.
"Это значительно облегчает движение транспорта в больших городах, разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах", - пояснил Парцхаладзе.
В Украине, по его словам, перехватывающие парковки будут способствовать:
- уменьшению пробок на дорогах;
- решению проблем с нехваткой парковок;
- улучшению экологического состояния городов;
- налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.
Ранее сообщалось, то в ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:
Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".
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