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В Украине появятся зарядные станции для электрокаров от Tesla

23 июля, 17:00

Superchargers планируют установить в двух областях

Фото: AFP

Компания Tesla, которая не так давно открыла для Украины прием заказов на новые авто, планирует построить в нашей стране две станции сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей Superchargers. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании, где размещены соответствующие карты.

Карты указывают, что новые станции могут появится в Ровенской и Житомирской областях. При этом Tesla уточняет, что время и место строительства отмеченных на карте станций может изменится. 

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Напомним, еще в конце 2018 года основатель Tesla Илон Маск анонсировал, что станции Supercharger появятся в Украине в 2019 году. 

Как сообщалось, в июле 2019 ДТЭК уже открыл 19 быстрых зарядных станций STRUM мощностью 50 кВт в Киеве, Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Черкасской, Одесской областях на трассах Киев – Чоп и Киев - Одесса. Ими уже пользуются владельцы электромобилей Tesla.

Станции STRUM позволяют зарядить батарею электромобиля за 20-40 минут. До конца года ДТЭК планирует увеличить сеть STRUM до 23 станций, инвестировав в них 30 млн грн.

Также сообщалось, что в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:


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Тег зарядка, Tesla, электрокары, электромобили, зарядная станция

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