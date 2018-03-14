В Украине проблему "еврономеров" хотят решить по примеру Молдовы

21 марта по окончании работы Комитета ВР по налоговой и таможенной политике встретятся с активистами

Для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации будет использоваться молдавский опыт.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "5 канал".

"Я сегодня сообщила всем членам Комитета, что в следующую среду (21 марта – ред.) После окончания Комитета у нас состоится встреча с активистами ... Они имели сейчас возможность ознакомиться с тем вариантом решения вопроса, который я им предложила раз – я отдала на руки закон, который действует в Молдове и который предоставил возможность Республике Молдова решить эту проблему ", – отметила она.

"Там ключевые ставки таковы: чтобы иметь возможность уплатить таможенные платежи и растаможить, нужно заплатить акциз в размере 30% от действующей ставки акциза. И потом наступают вся ответственность и новые возможности для всех правоохранительных органов, которые будут контролировать, и самое главное – для таможенных органов, которые будут контролировать дальнейший ввоз таких автомобилей. То есть решить вопрос с тем количеством (автомобилей на еврономерах – Ред.), что есть, но в дальнейшем – исключить такое использование Таможенного кодекса именно в таких целях гражданами Украины", – уточнила Южанина.

Напомним, как ранее заявила Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что необходимо немедленного урегулировать и найти компромиссное решение вопроса ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.