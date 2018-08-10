В Украине продают удлиненный УАЗ на базе внедорожника Toyota

Так, на AB.ua появилось объявление о продаже самодельной копии УАЗ 469, базой для которой послужил внедорожник Toyota 4Runner 3.0 4WD. Запрашиваемая цена — 21 тысяча долларов.

Владелец отмечает, что реплика УАЗа была сделана в 2012 году, при этом готова она на 95% (что именно не доделано, не уточняется). Кроме того, на фото можно увидеть, что кузов автомобиля украшен таким необходимым инвентарем, как канистры, лопата и топор.

Вероятно, по технической части копия представляет собой полностью донорский внедорожник Toyota (включая 3,0-литровый движок). Пробег машины составляет 90 тысяч км.

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