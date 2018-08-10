В Украине продают удлиненный УАЗ на базе внедорожника Toyota

Сегодня, 05:58

Пробег машины составляет 90 тысяч км


Фото: AB.ua

Фото: AB.ua

Фото: AB.ua

Фото: AB.ua

Фото: AB.ua

Так, на AB.ua появилось объявление о продаже самодельной копии УАЗ 469, базой для которой послужил внедорожник Toyota 4Runner 3.0 4WD. Запрашиваемая цена — 21 тысяча долларов.

Владелец отмечает, что реплика УАЗа была сделана в 2012 году, при этом готова она на 95% (что именно не доделано, не уточняется). Кроме того, на фото можно увидеть, что кузов автомобиля украшен таким необходимым инвентарем, как канистры, лопата и топор.

Вероятно, по технической части копия представляет собой полностью донорский внедорожник Toyota (включая 3,0-литровый движок). Пробег машины составляет 90 тысяч км.

Накануне мы писали, что в Швейцарии продается особый суперкар Ferrari Enzo, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Цена Феррари не сообщается, но по слухам, она составит не менее миллиона долларов

Напомним, на российском сайте объявлений "Юла" выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 "Волга", построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составляет 21 миллион рублей (около 334 тысяч долларов. – Ред.).

А в Канаде выставили на продажу уникальный пикап-пузырь BMW.
продажа, тюнинг, внедорожник, Toyota, УАЗ

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Источник:

ТопЖыр

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