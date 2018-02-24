В Украине растаможили без НДС первую Tesla

По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина снизила пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до 0%

В Украине растаможили первую Tesla по нулевой ставке. Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида на своей странице в Facebook.

"Сегодня (16 февраля, – ред.) был очень насыщенный день и в заключение успели растаможить в Киеве для владельца первую в Украине Tesla Model X без НДС! Все работает, налог есть, но 0%. Через несколько дней будет следующая и потом еще", – написал он.

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Напомним, в Украине с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза.

По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина снизила пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до 0%.

Ранее сообщалось, что Украина будет переходить на электромобили и альтернативную энергетику ускоренными темпами.

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Напомним, инвесторов в Украине может привлечь дешевое производство электромобилей, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

В 2017 году украинцы приобрели 2 697 легковых электромобилей – это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. При этом парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнялся в основном за счет импорта б/у техники.



