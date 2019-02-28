В Украине разрешат строить парковки на крышах зданий

В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей

В Украине разрешат строить парковки на крышах зданий 2019-02-28T08:12:00+02:00 Авто В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей

Украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах. В профильном министерстве уже подготовили соответствующие изменения государственных строительных норм (ГСН). Журналисты "Сегодня" разбирались, будут ли такие стоянки безопасными, и что о них думают автомобилисты.

Сейчас жители крупных городов Украины страдают от нехватки парковочных мест. Автомобилисты сетуют, что машины оставлять просто негде, и регулярно нарушают правила парковки. А пешеходы в итоге вынуждены с трудом пробираться через заставленные автомобилями тротуары.

Как рассказал "Сегодня" замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, ведомство нашло выход – в скором времени парковки разрешат строить на крышах. Парцхаладзе уточняет: речь идет о паркингах на кровлях новых ТРЦ и офисных зданий.

"Мы изучили опыт европейских стран. Там очень активно используются парковки на крышах. Это более безопасно, чем подземные паркинги, потому что на крышах есть воздух", – отмечает чиновник.

Пока что больше всего нарушителей правил парковки в правительственном квартале столицы – возле Кабмина, парламентских комитетов и самой Верховной Рады. Но политики уверяют, что нарушают не они. Впрочем, и к идее обустройства автостоянок на крышах относятся по-разному. Хотя большинство опрошенных "Сегодня" депутатов готовы к экспериментам.

Изменения, которые позволят строить такие паркинги, в правительстве планируют утвердить за два месяца.

Ранее также сообщалось, что, согласно новым ГСН, зарядки для электромобилей станут обязательными на парковках Украины. Такими устройствами оборудуют не менее 5% мест для авто.

Кроме того, новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах. Прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

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