В Украине рекордно взлетели цены на автогаз

В Украине понемногу начала подниматься стоимость бензина и дизтоплива, но наиболее активно дорожает сжиженный газ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы "А-95".

По их подсчетам, за неделю 5-12 июня средняя цена автогаза в сетях АЗС выросла на 40 копеек за литр – до 10,97 гривни. При этом наиболее существенный рост средней цены газа за последнюю неделю зафиксирован в Киеве и области – на 60 коп./л.

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Таким образом, впервые с ноября 2018 года средняя цена на автогаз поднялась до отметки 50% от цены на бензин А-95. До такого уровня стоимость автогаза на АЗС не повышалась уже полтора года.

При этом эксперты говорят, что по бензину потенциал удешевления уже выбран, но не более. А по дизтопливу небольшой ценовой запас еще сохраняется. К слову, такая ситуация играет на руку фермерам. Ранее эксперты подсчитали, сколько аграрии сэкономят на топливе.

А о том, зачем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо, и как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете:

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