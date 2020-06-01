В Украине резко просел спрос на новые автомобили

На фоне падения импорта авто в Украину количество регистраций новых легковых машин тоже снижается. Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в мае этот рынок упал на 15%, а количество регистраций составил 6 тысяч. Всего за пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу, до этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных сервисных центрах через электронные каналы связи", – уточняют аналитики.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и годом ранее, стала Toyota. В течении месяца 1026 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Однако от своего результата годичной давности Тойота отстала на 17%.

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На втором месте вновь Renault, в активе которой 851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее. Третья позиция и 51%-ный рост у KIA, автомобили которой выбрали 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили KIA поднял в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступеньки.

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На четвертом месте – Skoda, годом ранее занимавшая шестое место. Но несмотря на подъем в рейтинге реализация авто этой марки сократилась на 9% – до 289 шт. Замыкает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто – Mercedes-Benz, в прошлом году занимавший лишь 14-ю позицию. Майский спрос на эти автомобили вырос на 71%.

Напомним, также Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в стране было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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