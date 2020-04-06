В Украине стало больше электрокаров: названы самые популярные модели

Украина уже вошла в десятку стран мира с наибольшим развитием электротранспорта, и количество электрокаров в стране продолжает расти. Так, в январе-марте 2020 года украинцы купили 1,7 тыс. электромобилей. Это на треть больше, чем в аналогичный период 2019 года. Однако марте украинскую регистрацию получили 409 электрокаров средств, из которых легковые автомобили – 386 шт. и 23 шт. – коммерческие авто. И это меньше, чем было в том же месяце 2019 года, подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"Относительно марта прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40%. Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца, в связи с карантином, была прекращена", – объяснили специалисты.

В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.). В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей в марте по сравнению с мартом 2019 года выросли на 36% – до 53 шт.

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Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 129 автомобилей этой модели (все бывшие в употреблении) получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, которых было зарегистрировано 47 авто, из которых лишь один автомобиль был новым. Третьим по популярности стал Tesla Model 3 с результатом – 32 авто (все бывшие в употреблении).

Б/у Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, и столько же регистраций у коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке – Audi E-Tron. За месяц было зарегистрировано 17 новых электрических авто этой марки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина перейдет на электрокары до 2030 года. Предполагается, что "зеленые" авто освободят от еще одного налога и упростят установку электрозарядок.

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