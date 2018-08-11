В Украине угоняют по 15 автомобилей в сутки: что "любят" автоворы

Полиция назвала самые частоугоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое лидерство — у советских ВАЗов (см. инфографику), которое, кстати, они сохраняют в этом списке на протяжении нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки. Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, угонщики атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 — в результате разбойных нападений.

"Анализ показывает, что местами совершения незаконного завладения автотранспортом в большинстве являются стихийные автостоянки и улицы городов с развитой инфраструктурой. Наибольшее число угонов происходит в столице и областных центрах", — рассказал "Сегодня" первый замначальника департамента угрозыска Нацполиции, полковник Сергей Прудченко.

Почему угоняют

Главной причиной большой популярности ВАЗов среди угонщиков копы называют спрос на запчасти для этих авто.

"На украинском рынке явный дефицит запчастей для ВАЗов, поэтому спрос — налицо. Причин у дефицита несколько. Например, в прошлые годы они поступали в Украину из России, теперь с этим возникли сложности из-за снижения торговли. Во-вторых, многие модели ВАЗов уже не производятся, соответственно, и найти запчасти для них тоже проблема, — рассказали нам оперативники. — Что касается иномарок, то их угоняют, как правило, по заказу. Это касается автомобилей марок "Тойота", "Мерседес". Практика показывает, что автомобили престижных марок после угона несколько дней ставят "на воздух", то есть ставят отстаиваться где-то в укромном месте. Это делают для того, чтобы понять, оборудовано авто или нет системой спутникового слежения и будут ли его усиленно искать. Если через три дня за автомобилем никто не приехал, то его либо перегоняют заказчику, либо разбирают на запчасти", — объясняют правоохранители.

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В Нацполиции уточняют, что за семь месяцев этого года сыщики раскрыли 39% от общего числа таких преступлений, а сама же проблема угонов сейчас — одна из самых актуальных.

"В ближайшее время в Киеве мы проведем учения по противодействию угонам автотранспорта", — сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В полиции добавили, что по итогам учений будет разработана новая система раскрытия автоугонов.

Поиск своими силами

За последние годы в соцсетях жители крупнейших украинских облцентров создали несколько интернет-сообществ, где, в случае угона, автовладельцы экстренно публикуют информацию о своем ЧП и просят помощи у других автомобилистов. Водители публикуют фотографии своих машин и контактов с просьбами сообщить о местонахождении транспорта, если его кто-то случайно заметит. Если найти авто удалось, администраторы этих сообществ публикуют отчеты.

"Есть случаи, когда автомобилисты выписывали номера угнанных машин, рассчитывая на то, что если обнаружат где-нибудь, то получат обещанное вознаграждение", — рассказал нам участник одной из таких групп.

Угоняют трактора и машины копов

Среди угонов транспорта в Украине были и курьезы. Минувшей зимой в тернопольском селе Великие Дедеркалы местный житель, будучи нетрезвым, угнал из гаража коммунального предприятия трактор, чтобы сделать для земляков доброе дело — расчистить от снега сельские дороги. Односельчане не оценили его стараний и заявили в полицию.

"Несмотря на то, что в селе его никто не осуждал, был суд, который признал этого гражданина виновным и приговорил к году тюрьмы условно. Сейчас мужчина исправился, законов не нарушает", — рассказал "Сегодня" поселковый староста Иван Данилюк.

Серийные похитители ВАЗов обнаружились в Луцке. Здесь правоохранители поймали двоих юношей, которые подозреваются в том, что в течение нескольких месяцев выкрали шесть автомобилей марки ВАЗ, намереваясь разобрать их на запчасти. А вот в поселке Цебриково Одесской области прошлым летом четверо хулиганов после перепалки с копами угнали их авто.