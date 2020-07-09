В Украине умирает автопром: производство машин снова упало

Всю статистику легкового сегмента за месяц сформировал один завод

В Украине не только рухнули регистрации старых авто, но и вновь сократились объемы производства транспортных средств. По подсчетам ассоциации "Укравтопром", в июне в Украине было собрано 336 автомобилей. При этом выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%.

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"Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Skoda", – уточнили аналитики.

Производство автобусов просело на 9%, до 50 штук. В июне автобусы производили "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и ЗАЗ.

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В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад. Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

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Всего за период с января по июнь 2020 году в Украине собрали 1886 ед. автотранспортных средств, или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

легковых автомобилей – 1611 шт. (-36,4%);

коммерческих – 24 шт. (+14,3%);

автобусов – 251 шт. (-36,6%).

Напомним, при этом в Украине продолжает расти популярность авто с электродвигателями. В мае-2020 украинский рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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