В Украине упал спрос на грузовики и микроавтобусы: ТОП-5 марок года

Фото: renault.ua / Renault-Украина

В Украине вырос спрос на легковые автомобили. Однако тенденция к росту не затронула сегмент коммерческих авто, к которому относятся грузовики и микроавтобусы. Так, рынок новых коммерческих автомобилей за 2019 год упал почти на 3%, а общее количество зарегистрированных в 2019 году коммерческих авто составило 12,4 тысячи. Такие данные обнародовали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Впрочем, в декабре 2019 года парк коммерческих авто Украины пополнился 1,5 тыс. новых машин. Это показатель оказался самым высоким за 12 месяцев прошлого года – количество приобретенных авто в декабре на 28% превысило декабрьский показатель 2018 года.

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ТОП-5 марок коммерческий авто по итогам 2019 года:

Renault – 2469 шт. (+2% по сравнению с 2018 годом). Fiat – 1491 шт. (+12%). Ford – 922 шт. (-9%). Mercedes-Benz – 850 шт. (-19%). Peugeot – 828 шт. (+80%).

Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Новости "Сегодня" также рассказывали о запуске пробной версии правительственного мобильного приложения, в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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