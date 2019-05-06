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В Украине упали продажи грузовиков и микроавтобусов

6 мая, 10:34

Лучше других в сегменте коммерческих авто продаются Renault

Фото: renault.ua / Renault-Украина
Фото: renault.ua / Renault-Украина.

В Украине упал спрос на легковые автомобили. При этом падение затронуло и сегмент коммерческих авто, к которому относятся грузовики и микроавтобусы.

Так, апрельский спрос на новые коммерческие автомобили уменьшился на 28% и составил 858 машин. Всего за четыре месяца 2019 года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучший результат в апреле показала французская марка Renault, 220 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей. При этом Renault улучшила свой результат годичной давности на 15%.

На треть, относительно апреля 2018 года, увеличив реализацию своих коммерческих автомобилей, второе место в рейтинге марок занял Fiat – 129 новых машин. Mercedes-Benz занял третье место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем регистрации автомобилей этой марки увеличились на 62%.

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На четвертом месте Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт. Замыкает ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто – Volkswagen, в зачете которого 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апрелю 2018 года).

"Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Снизив относительно прошлогоднего апреля реализацию своих машин почти в 9 раз, Citroen опустился на десятое место рейтинга", – отмечают аналитики "УкрАвтопрома".

Как известно, аферисты терроризируют вторичный авторынок Украины. Эксперты назвали главные схемы, которыми пользуются мошенники.

К слову, эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

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Тег авто, спрос, автомобили, авторынок, продажи

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Источник:

УкрАвтопром

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