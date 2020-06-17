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В Украине усложняют регистрацию купленных за границей автомобилей

17 июня, 13:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В МВД уже разработали постановление, которое сделает процедуру более долгой и дорогой

Пока в Верховной Раде предлагают снизить стоимость растаможки авто, Министерство внутренних дел (МВД) внесло изменения по регистрации ввезенных из-за границы автомобилей. Соответствующий проект постановления обнародован на сайте правительства.

"Если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является представление в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию", – говорится в проекте постановления.

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При этом указано, что документы должны быть официально переведены с апостилем. Такая услуга в украинских юридических фирмах стоит до 200 евро.

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Впрочем, предполагаются и исключения из этого правила. Для легализации документов из стран, с которыми Украина заключила специальные соглашения, понадобится только гербовая печать. Список стран в документе не предоставляется.

Как известно, рынок поддержанных авто в Украине растет очень быстро. Только в мае-2020 в стране зарегистрировали 30,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, многие из которых привезены из-за границы. Этот показатель в пять раз превышает количество регистраций новых авто.

Кроме того, многие украинцы, покупая б/у авто за границей, продолжают ездить на еврономерах – притом, что это официально запрещено. Дело в том, что владельцы "евроблях" недовольны стоимостью растаможки. Например, одна женщина записала видеообращение к президенту и в знак протеста сожгла свой автомобиль:

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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авто МВД регистрация документ оформление автомобили апостиль

Источник: Сегодня

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