В Украине установили официальные цены на "крутые" номера авто

Желающие будут платить до 30 тысяч гривен за номерной знак с одинаковыми цифрами

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров. О принятии соответствующего постановления сообщило издание "РБК-Украина".

Правительство при этом расширило пул платных номеров. Раньше предусматривалась плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Остальные номера выдавались по обычной стоимости, что, по мнению авторов постановления поышало коррупционные риски.

Принятый документ также увеличивает стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза.

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Так, постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, содержащих определенную комбинацию, стоит:

из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен;

из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр; а также из последовательных цифр 0123 и 1234 – 10 тысяч гривен;

из четырех цифр, который начинается с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковые – 8 тысяч гривен;

из четырех цифр, который содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья – 4 тысячи гривен.

Напомним, в 2018 году в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА. В том же году в Украине упростили процесс регистрации авто:

При этом МВД предлагает заказывать индивидуальные номерные знаки автомобилей через интернет. На изготовление такого номера потребуется один месяц. Но перед этим две недели уйдет на создание его макета.

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