/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине вырос спрос на "легковушки": названы самые популярные марки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8 2019-08-02T10:55:04+03:00 Авто Количество регистраций таких авто выросло на 14%

Украина нарастила импорт "легковушек", о чем свидетельствуют данные таможенной статистики. Их подтверждает и динамика рынка.

Так, в июле-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром"). По ее данным, украинскую "прописку" в июле получили 7600 новых "легковушек".

Наибольшим спросом в июле у украинцев пользовались автомобили Renault, регистрации которых по сравнению с июлем-2018 выросли на 66% до 1203 штук. Второй результат и рост на 44% продемонстрировала японская марка Toyota – 1039 новых авто.

На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% рост. Четвертая строчка июльского рейтинга у KIA – 595 реализованных авто и 36% прироста. Замыкает лидерскую пятерку Nissan с результатом 488 авто (+5%).

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В ТОП-10 майского рынка также вошли: Hyundai – 468 шт. (+4%), Volkswagen – 338 шт. (-22%), Suzuki – 259 шт. (-1%), BMW – 236 шт. (+11%), Mazda – 233 шт. (без изменений).

Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановил 479 покупателей.

Напомним, ранее правительство Украины запретило импорт автомобилей из России, однако вступление этого эмбарго в силу отсрочили до конца 2019 года.

При этом, как отмечают автодилеры, возникли серьезные проблемы с закупкой автозапчастей. По словам специалистов, теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения создает серьезные затруднения.

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