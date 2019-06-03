Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

В Украине вырос спрос на новые коммерческие авто: назван лидер рынка

3 июня, 18:24

"Укравтопром" подвел итоги майского рынка

Фото: Pixabay

Спрос на новые коммерческие автомобили – грузовые и специализированные – по итогам мая 2019 года вырос в Украине на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1133 штук.

Об этом 3 июня информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в мае:

  • Renault – 203 автомобиля (-7% по сравнению с результатом, зафиксированным годом ранее);
  • Fiat – 112 автомобилей (+12%);
  • Peugeot – 84 автомобиля (продажи увеличились в 2,5 раза);
  • Ford и MAN – по 79 автомобилей (+5% и -19% соответственно);
  • Citroen – 76 автомобилей (+153%).

"Всего за пять месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 4,5 тыс. новых коммерческих автомобилей, что почти на 12% меньше, чем годом ранее", – добавили в Ассоциации.

Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

По данным "Укравтопрома", в мае 2019 года число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Украинскую "прописку" за месяц получили 6,9 тыс. новых "легковушек".

Ранее "Сегодня" узнавали, какие схемы используют автоворы и как защитить cвой автомобиль.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авто, автомобили, укравтопром, коммерческие автомобили

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине вырос спрос на новые коммерческие авто: назван лидер рынка". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УкрАвтопром

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

Сегодня, 06:30

При этом "дизеля" в Украине продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов вместе взятых

В Ровенской области ночью сгорели два автомобиля

29 мая, 10:44

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог

Как Украине избавиться от "автохлама": эксперт назвал условия

28 мая, 09:11

Украина создала благоприятную ситуацию для сбыта "евроблях", считает специалист

В Украине активизировались автоворы: как защитить машину

24 мая, 08:13

Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

«Измените речь — изменится жизнь»

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

ПриватБанк угрожает клиентам

На Запорожской АЭС из-за ремонта не работают два энергоблока

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Как прошел второй день свадьбы Каменских и Потапа (видео)

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь