В Украине вырос спрос на новые коммерческие авто: назван лидер рынка

"Укравтопром" подвел итоги майского рынка

Фото: Pixabay

Спрос на новые коммерческие автомобили – грузовые и специализированные – по итогам мая 2019 года вырос в Украине на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1133 штук.

Об этом 3 июня информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в мае:

Renault – 203 автомобиля (-7% по сравнению с результатом, зафиксированным годом ранее);

Fiat – 112 автомобилей (+12%);

Peugeot – 84 автомобиля (продажи увеличились в 2,5 раза);

Ford и MAN – по 79 автомобилей (+5% и -19% соответственно);

Citroen – 76 автомобилей (+153%).

"Всего за пять месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 4,5 тыс. новых коммерческих автомобилей, что почти на 12% меньше, чем годом ранее", – добавили в Ассоциации.

Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

По данным "Укравтопрома", в мае 2019 года число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Украинскую "прописку" за месяц получили 6,9 тыс. новых "легковушек".

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