В Украине вырос спрос на новые легковые авто: названы бестселлеры

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Спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился почти на четверть и составил около 9 тыс. машин, тогда как месяцем ранее рост был на уровне 6%. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. В течение прошлого месяца 1834 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк", – говорится в сообщении.

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В целом топ-10 популярных марок легковушек в октябре выглядит так:

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Renault – 1834 шт., что в 2,3 раза больше по сравнению с октябрем 2018 года; Toyota – 1233 шт. (+37%); KIA – 833 шт. (+60%); Volkswagen – 604 шт., что на треть превышает результат годичной давности; Skoda – 537 шт., что на 2 шт. меньше, чем годом ранее; Nissan – 472 шт. (-22%); Hyundai – 463 шт. (+10%); Peugeot – 232 шт. (+40%); Mazda – 218 шт. (-17%); Ford – 204 шт. (-34%).

"Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем 701 регистрация. Всего за десять месяцев 2019 года свои первые регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавили в "Укравтопроме".

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