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В Украине вырос спрос на новые легковые авто: названы бестселлеры

4 ноября, 13:49

Октябрьский рынок новых легковых автомобилей увеличился почти на четверть

/ Фото: AFP

Спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился почти на четверть и составил около 9 тыс. машин, тогда как месяцем ранее рост был на уровне 6%. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. В течение прошлого месяца 1834 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк", – говорится в сообщении.

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В целом топ-10 популярных марок легковушек в октябре выглядит так:

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  1. Renault – 1834 шт., что в 2,3 раза больше по сравнению с октябрем 2018 года;
  2. Toyota – 1233 шт. (+37%);
  3. KIA – 833 шт. (+60%);
  4. Volkswagen – 604 шт., что на треть превышает результат годичной давности;
  5. Skoda – 537 шт., что на 2 шт. меньше, чем годом ранее;
  6. Nissan – 472 шт. (-22%);
  7. Hyundai – 463 шт. (+10%);
  8. Peugeot – 232 шт. (+40%);
  9. Mazda – 218 шт. (-17%);
  10. Ford – 204 шт. (-34%).

"Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем 701 регистрация. Всего за десять месяцев 2019 года свои первые регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавили в "Укравтопроме".

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