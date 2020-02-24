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В Украине за выходные заметно подешевел автогаз

24 февраля, 15:33

Средняя стоимость топлива за неделю упала на 37 копеек

Ряд сетей АЗС в Украине вновь снизили цены на автогаз, который недавно впервые стал популярнее бензина. Такие данные обнародовали аналитики консалтинговой компании UPECO.

По подсчетам специалистов, в среднем цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, упали за выходные (22-23 февраля) на 10-30 копеек за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,26 грн за литр, что на 37 копеек меньше, чем в прошлый понедельник (17 февраля).

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Подробнее о том, что происходит с ценами на топливо в Украине, читайте в материале: "Неопределенность нервирует: цены на АЗС обвалились, но скоро могут пойти вверх".

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Напомним, ранее мы также писали о том, что на дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины, и выясняли, что будет с ценами на заправках. Ведь недавно в Межведомственную комиссию по международной торговле при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива.

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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цены авто топливо АЗС автогаз

Источник: "НефтеРынок"

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