В Украине заметно просело производство автомобилей

Пока в Украине становится все больше подержанных электрокаров, собственное производство авто продолжает сокращаться. Так, за январь-март 2020 года этот показатель просел на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года, подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром".

За первые три месяца 2020 года в Украине выпустили 1365 единиц авто. Из них производство грузовых автомобилей составило 12 единиц, что на 14% меньше результата годичной давности. Автобусное производство сократилось на 21%, 174 шт.

За наполовину карантинный март на украинских заводах было произведено 288 единиц автотранспортной техники, что на 46% меньше, чем в марте 2019 года. При этом вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой на заводе "Еврокар".

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Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился с 4 шт. в марте 2019 года до 2 шт. в марте 2020 года. Производство автобусов относительно марта прошлого года снизилось на 55%, до 40 шт.

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