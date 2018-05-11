В Украине заметно упало производство авто

В апреле 2018 года шесть украинских заводов изготовили 675 автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с мартом 2018 года месяцем, объем выпуска автотранспорта в Украине снизился на 13%. Впрочем, до этого автопроизводство в Украине выросло вдвое за месяц.

Статистику легкового сегмента украинского автопрома по-прежнему продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал на 10% относительно мартовского результата. Всего в прошлом месяце было собрано из "шкодовских" машинокомплектов 615 авто.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 ед. Три автобуса произвел "ЗАЗ", по одному – Корпорация "Богдан" и черниговский автозавод корпорации "Эталон", завод "Часовоярские автобусы" изготовил 14 автобусов и "Черкасский автобус" – 35 ед.

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Коммерческих автомобилей в апреле было произведено шесть штук – один на ЗАЗе и пять на заводе "Черкасский автобус". Такой показатель на 79% меньше мартовского результата. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Напомним, производство авто в Украине в 2017 году выросло на 63,1% по сравнению с 2016 годом. Однако же в мировом рейтинге заняла лишь предпоследнее место с объемом производства легковых автомобилей.

Как сообщалось, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует на 2018 год рост спроса на бюджетные модели авто, причем всех марок.