В Украине запретили продавать авто должников

Сегодня, 12:02

На заявлении владельца транспортного средства будут делать особую пометку

В Украине запретили продавать авто должников
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Кабинет министров запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 августа.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации, перегистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств (ТС), мопедов.

Согласно документу, в частности, в ходе госрегистрации или перерегистрации и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Напомним, Единый реестр должников начал работу в Украине в январе 2017 года. В перечень вносятся данные о гражданах и компаниях, которых суд признал должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство. 

Реестр является частью автоматизированной системы исполнительного производства. Как отмечают в Минюсте, он был создан, чтобы информация о невыполненных имущественных обязательствах публиковалась в режиме реального времени.

Как сообщалось, недавно в Украине вновь ужесточили наказания для неплательщиков алиментов. Соответствующий документ в июле-2018 подписал президент Украины Петр Порошенко.
Кабмин, авто, запрет, продажа, долги, должники

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Источник:

Интерфакс-Украина

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