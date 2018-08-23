В Украине запретили продавать авто должников

Кабинет министров запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 августа.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации, перегистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств (ТС), мопедов.

Согласно документу, в частности, в ходе госрегистрации или перерегистрации и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Напомним, Единый реестр должников начал работу в Украине в январе 2017 года. В перечень вносятся данные о гражданах и компаниях, которых суд признал должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство.

Реестр является частью автоматизированной системы исполнительного производства. Как отмечают в Минюсте, он был создан, чтобы информация о невыполненных имущественных обязательствах публиковалась в режиме реального времени.

Как сообщалось, недавно в Украине вновь ужесточили наказания для неплательщиков алиментов. Соответствующий документ в июле-2018 подписал президент Украины Петр Порошенко.