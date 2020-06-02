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В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД: какие услуги будут предоставлять

2 июня, 21:28

Елена Вус Елена Вус

Мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах

В Украине начали работу передвижные центры Министерства внутренних дел. В них будут оказывать услуги стационарных сервисных центров МВД.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервис-центров МВД, три дня в неделю – в среду, четверг, пятницу – и предоставлять украинцам следующие услуги:

  • регистрация или перерегистрация автомобиля;
  • замена водительских прав;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

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Напомним, что в Украине с 12 мая после двух месяцев карантина снова начали работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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услуги видео МВД сервисные центры

Источник: Сегодня

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