В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД: какие услуги будут предоставлять

В Украине начали работу передвижные центры Министерства внутренних дел. В них будут оказывать услуги стационарных сервисных центров МВД.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервис-центров МВД, три дня в неделю – в среду, четверг, пятницу – и предоставлять украинцам следующие услуги:
- регистрация или перерегистрация автомобиля;
- замена водительских прав;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
Напомним, что в Украине с 12 мая после двух месяцев карантина снова начали работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом.
Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:
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