В Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах: фото

Мы уже неоднократно писали о работах автомобилиста, коллекционера и мецената Андрея Джазовского. Пожалуй, самой яркой из них является электрический суперкар Himera-Q, хотя есть и другие интересные аппараты.

Андрей Джазовский также известен своей любовью к ГАЗ-21. Ранее он уже создал купе "Волга" на агрегатах BMW, а теперь показал в Facebook свой новый проект – кабриолет ГАЗ.

Кабриолет "Волга" создавали по заказу одного клиента. Он также построен на базе BMW, а под его капотом прячется 4,4-литровый V8. Судя по всему, авто-донор нерастаможено, ведь у ГАЗ-21 – литовские номера. Ну или заказчиком выступил литовец.

Автомобиль сохраняет все фамильные черты "Волги", но при этом выглядит стремительнее. К тому же, обращают на себя внимание современные детали вроде кожаных сидений или литых дисков.

Ранее в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице увидели финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.

Напомним, в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро.

Также мы писали, что в Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах.