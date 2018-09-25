В Украине засняли невероятный лимитированный спорткар Chevrolet Camaro: фото
Купе засняли на соревнованиях по автозвуку и тюнингу
Фото: instagram.com/lviv.top.cars
Фото: instagram.com/lviv.top.cars
Фото: instagram.com/lviv.top.cars
Фото: instagram.com/lviv.top.cars
Во Львове в объектив папарацци попало купе Chevrolet Camaro предыдущего поколения. Причем, засветился авто в самой заряженной версии ZL1 да еще и с тюнингом.
Chevrolet Camaro ZL1 засняли на соревнованиях по автозвуку и тюнингу. Такой лимитированный спорткар выпускали с 2012 по 2015 годы и оснащали 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 580 л. с.
Впрочем, после доработки восьмерка развивает около 850 л. с. и дополнена нитросом. Кроме того, установлен новый громкий выхлоп.
Внешний тюнинг Chevrolet Camaro ZL1 не слишком радикальный, но заметный. Автомобиль оклеили камуфляжной пленкой и оснастили ярко-желтыми литыми дисками.
Ранее в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро. Brabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного "кубика" Brabus отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей.
Также мы писали, что в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице засняли финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год.
Кроме того напомним, что в Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине засняли невероятный лимитированный спорткар Chevrolet Camaro: фото". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"