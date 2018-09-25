В Украине засняли невероятный лимитированный спорткар Chevrolet Camaro: фото

Сегодня, 06:08

Купе засняли на соревнованиях по автозвуку и тюнингу


Фото: instagram.com/lviv.top.cars

Фото: instagram.com/lviv.top.cars

Фото: instagram.com/lviv.top.cars

Фото: instagram.com/lviv.top.cars

Во Львове в объектив папарацци попало купе Chevrolet Camaro предыдущего поколения. Причем, засветился авто в самой заряженной версии ZL1 да еще и с тюнингом.

Chevrolet Camaro ZL1 засняли на соревнованиях по автозвуку и тюнингу. Такой лимитированный спорткар выпускали с 2012 по 2015 годы и оснащали 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 580 л. с.

Впрочем, после доработки восьмерка развивает около 850 л. с. и дополнена нитросом. Кроме того, установлен новый громкий выхлоп.

Внешний тюнинг Chevrolet Camaro ZL1 не слишком радикальный, но заметный. Автомобиль оклеили камуфляжной пленкой и оснастили ярко-желтыми литыми дисками.

Ранее в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евроBrabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного "кубика" Brabus отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей.

Также мы писали, что в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице засняли финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год.

Кроме того напомним, что в Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах.
тюнинг, спорткар, chevrolet

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Источник:

topgir.com.ua

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