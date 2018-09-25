В Украине засветился новый Gelandewagen AMG на еврономерах: фото

Новый Mercedes Gelandewagen AMG G63 2019 на еврономерах засняли в Черновцах. Скорее всего, автомобиль попросту не успели растаможить, или же в Украину заехал иностранец.

Mercedes-AMG G63 2019 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. и 9-ступенчатой АКПП. Он разгоняется до сотни за 4,5 с, а его максималка ограничена на отметке в 240 км/ч. Сохранен и фирменный боковой выхлоп.

Узнать новый Gelandewagen AMG можно по особой широкой решетке радиатора, обвесу и 20-дюймовым литым дискам. Салон отделан дорогой кожей с контрастной прострочкой, установлены спортивные кресла и скошенный снизу руль. "Гелик" в Черновцах дополнен еще и пакетом Night Package с черными колесами, тонированными стеклами и оптикой.

Купить Mercedes G63 в Европе можно по цене от 148 тысяч евро. А в Украине авто официально поступит в продажу с конца года.

Ранее в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро. Brabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного "кубика" Brabus отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей.

Под капотом Brabus B63S-700 располагается 5,5-литровый V8 с усиленной парой турбин, перенастроенным ECU и спортивной выхлопной системой, благодаря чему двигатель выдает 700 л.с. (960 Нм) и разгоняет огромный внедорожник до 100 км/ч всего за 7,4 с.

Напомним, шестиколесный "Гелендваген" от украинских мастеров испытали на бездорожье.

Также мы писали, что американцы модернизировали военный "Гелик" из прошлого века. Машину оснастили комплектом подвески Raptor 4x4, светодиодной оптикой и новым интерьером со спортивными креслами.