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В Украину будут централизованно ввозить подержанные Hyundai и KIA

5 июня, 16:12

Эксперт авторынка рассказал, как происходит импорт б/у машин

Фото: Pixabay

В Украине набирает обороты продажа подержанных авто. Теперь в страну будут централизованно ввозить б/у автомобили Hyundai и KIA из Южной Кореи. Такое импортерское соглашение на поставку авто с пробегом заключил крупный оператор автомобильного рынка АИС. В компании отмечают, что речь идет только "глобальных моделей" 2011-2014 гг. выпуска с пробегом 100-200 тыс. км, , которые не нуждаются в ремонте.

Впрочем, как рассказал сайту "Сегодня" генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, анализировать важность такого контракта для украинского рынка сложно.

"Не существует статистики, которая бы разделяла импорт автомобилей б/у от производителей или от кого-нибудь другого. На границе они все равны – все они субъекты внешнеэкономической деятельности", – объяснил Назаренко.

Эксперт подчеркивает, что при этом у Украину ввозят все больше автомобильного "секонд-хенда".

"Статистика говорит следующее: за пять месяцев 2019 года по сравнению с пятью месяцами 2018 года импорт новых автомобилей упал на 6%, а импорт автомобилей б/у увеличился на 700%. Это связано с тем, что в ноябре 2018 года акциз на б/у автомобили уменьшили в 36 раз и убрали экологические требования, что абсолютно нелогично выглядит. Для новых автомобилей у нас существует требование "Евро-5". Даже "Евро-4" вы не имеете права ввозить. Вместе с тем б/у автомобили можно ввозить не только "Евро-4" и "Евро-3", а даже "Евро-2", – говорит Назаренко.

Сейчас в Украину, как уточняет эксперт, можно ввозить б/у автомобили без экологических требований и без техосмотра. К слову, согласно прогнозам экспертов, вскоре Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

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Тег авто, импорт, б/у, Hyundai, автомобили, KIA

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