В Великобритании построят первый в мире "автомобильный курорт"

Сегодня, 05:24

 Комплекс будет состоять из отеля на 344 номера с рестораном, баром, тренажерными залом и бассейном, а также выставочного центра и собственного гоночного трека


Bicester Heritage

Bicester Heritage

На территории бизнес-центра Bicester Heritage, Великобритания, планируется открыть первый в мире автомобильный курорт. Комплекс будет состоять из отеля на 344 номера с рестораном, баром, тренажерными залом и бассейном, а также выставочного центра и собственного гоночного трека.

Bicester Heritage расположен на месте бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Сейчас на территории центра работают 35 компаний, специализирующихся на реставрации и ремонте винтажных, а также классических автомобилей. Владельцами полностью восстановлен аэродром, техническое здание, ангары и улицы комплекса.

Разработкой дизайна отеля займется архитектурное бюро Dexter Moren Associate. Перед ним поставлена задача в современном здании подчеркнуть богатую и уникальную историю комплекса. Вдохновением для общей стилистики отеля при этом должна стать авиационная и автомобильная тематики.

Весной прошлого года появилась информация о том, что американское отделение Toyota строит поместье с собственным гоночным треком. На территории виллы также находится конюшня, японский сад, несколько водоемов и автомобильный музей.

Напомним, Ferrari показала первое фото нового суперкара.

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Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут. У машины, стоимость которой составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов сильно повредилась передняя часть, помимо этого, отвалилось переднее левое колесо. 
курорт, Toyota, автомобили, аэродром

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Мотор

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