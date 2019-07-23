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В Volvo предупредили о недостатках в полумиллионе автомобилей

23 июля, 12:47

По данным шведского автопроизводителя, из-за дефекта машины могут загореться


Полмиллиона автомобилей Volvo отзывают из-за дефектов в двигателях. По данным шведского автопроизводителя, из-за этого недостатка машины могут загореться.

Всем автовладельцам, чьи машины в зоне риска, вскоре поступят письма с предупреждениями.

Завод отзывает шесть моделей, выпущенных с конвейера с 2014 по 2019 год.

"При наихудшем сценарии топливо может проливаться в двигатель, - заявил начальник пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф. – Это чистая мера предосторожности".

Пока в компанию не поступало заявлений о каких-либо инцидентах, связанных с дефектом бензопровода.

Бьерстаф не назвала возможную стоимость работ по устранению неисправности, сказав лишь, что компания свяжется с владельцами соответствующих машин и предложит им прибыть на бесплатную замену бензопровода.

Речь идет о разных моделях, выпускавшихся в 2015-2016 годах, среди которых V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.

Накануне Tesla объявила отзыв 14 тысяч авто. В Китае рассказали об опасности электромобилей, произведенных в 2014-2016 годах.

Американский Ford также отзывает авто из-за проблем с подушками безопасности Takata. Программа по отзыву коснется почти миллиона машин.

Ранее мы писали, что BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названы модели. Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании.

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Тег возгорание, автомобиль, Volvo , отзыв

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