В закон про растаможку попали и электромобили

Под действие новых акцизов попадут и электрические транспортные средства, но к ним будет применяться коэффициент 1,0 относительно емкости батареи. А это значит, что за один кВт/час нужно платить 1 евро, – пишет autonews.ua.

Так, при наличии аккумулятора емкостью 30 кВт/час взнос в бюджет составит 30 евро. Подобная батарея располагается в самом популярном по данным на сегодня электрокаре в Украине — Nissan Leaf. При регистрации электромобиля BMW i3 придется заплатить уже 33 евро.

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В ближайшее время новые законопроекты будут опубликованы в окончательной редакции и должны будут пройти подписание президентом. Новые ставки начнут действовать после всех согласований.

Ранее мы писали, что в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.