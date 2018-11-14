В закон про растаможку попали и электромобили

Сегодня, 05:43

При наличии аккумулятора емкостью 30 кВт/час взнос в бюджет составит 30 евро

Nissan Leaf. Фото: Nissan USA
Nissan Leaf. Фото: Nissan USA

Под действие новых акцизов попадут и электрические транспортные средства, но к ним будет применяться коэффициент 1,0 относительно емкости батареи. А это значит, что за один кВт/час нужно платить 1 евро, – пишет autonews.ua.

Так, при наличии аккумулятора емкостью 30 кВт/час взнос в бюджет составит 30 евро. Подобная батарея располагается в самом популярном по данным на сегодня электрокаре в Украине — Nissan Leaf. При регистрации электромобиля BMW i3 придется заплатить уже 33 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ближайшее время новые законопроекты будут опубликованы в окончательной редакции и должны будут пройти подписание президентом. Новые ставки начнут действовать после всех согласований.

Ранее мы писали, что в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей  перевалило за миллион.
Nissan, электромобили, Nissan Leaf

Вы сейчас просматриваете новость "В закон про растаможку попали и электромобили". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: The Verge

Автомобилями Volkswagen можно будет управлять с iPhone

Вчера, 23:52

С помощью Siri можно зарядить электрокар, установить в машине нужную температуру и узнать, где она вообще находится

Авто

Электромобили Hyundai Ioniq Electric. Фото: Facebook / National Bank Of Ukraine

Нацбанк Украины перешел на электромобили

Вчера, 07:09

НБУ уже передал 279 собственных авто на баланс силовиков, в частности, Минобороны для нужд в проведении ООС
Загрузка...

Авто

Брелок Tesla Model 3. Фото: tesla.com

Tesla подняла цены на электромобили Model S и X и сократила выбор опций

Вчера, 04:13

Новые цены повлекли за собой изменения в комплектациях электромобилей

Авто

Фото: pixabay.com

Швейцария хочет увеличить число электромобилей в стране до 15%

6 Ноября, 05:34

Власти страны уже приняли правила ЕС, согласно которым каждый электрокар должен создавать искусственный шум в качестве меры безопасности для слепых
Загрузка...