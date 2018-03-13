В Женеве назвали лучший автомобиль будущего: фото

Самым красивым концептом Женевского автосалона 2018 признали Mazda Vision Coupe. Победителя в этой номинации определяли в рамках специального мероприятия Car Design Night.

Лучший концепт определило компетентное жюри, состоящее из 18 человек. В него входят дизайнеры крупных автомобильных концернов.

Это не первая награда для элегантного концепт-кара. Машина, которая дебютировала еще и в Токио, уже признавалась лучшим прототипом на Парижском автосалоне-2017.

Внешне автомобиль выполнен в лучших традициях машин класса гран туризмо: стильный стремительный кузов, плавные линии, практически полное отсутствие резких граней. В салоне продолжается минимализм экстерьера: здесь через всю переднюю панель проходит дисплей, встроенные между двумя её уровнями и лаконичная панель приборов. Отделка – кожа и дерево.

Никаких подробностей по технике компания Mazda не называет. Также неизвестно, планируется ли его перерождение в серийный автомобиль.

Напомним, ранее была показана самая страшная машина Женевского автосалона.

Как сообщалось, в Женеве показали первый серийный летающий автомобиль.

Также напомним, что Bentley презентовала гибридный внедорожник.

А Skoda показала газовый мини-кроссовер Vision X.