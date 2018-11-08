Рада приняла закон о растаможке авто на иностранных номерах (обновлено)

"Евробляхеры" получат три месяца на уплату акциза со скидкой в 50%

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 о растаможке автомобилей в Украине. Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" поддержали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Документ предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для "дизеля" – 75 евро. Для автомобилей с бензиновым двигателем объемом от 3000 куб. см ставка повышена до 100 долларов, для дизельных объемом от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты объема двигателя и возраста. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

Коэффициент двигателя определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2. Коэффициент возраста – это количество лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1, для двухлетних – 2 и т.д. Однако максимальное значение коэффициента – 15.

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней. Если владелец "евробляхи" не захочет растаможить транспортное средство, за этот срок машину можно вывезти на пределы страны.

При этом в документ внесли правки, которые должны облегчить жизнь "евробляхерам". Как пояснила глава профильного комитета Нина Южанина, после вступления в силу закона акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления в силу принятых законов.

Ставки распространяются исключительно на автомобили для личного пользования.

Однако, кроме акциза, при ввозе авто надо заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. НДС – это еще 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Предложенная ранее поправка о налоге на старые автомобили в Украине не нашла поддержки в профильном комитете и сессионном зале.

При этом законопроект № 8487 должен вступить в силу в комплексе с законопроектом № 8488, который пока не принят. Законопроект №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предлагается расширить условия, которые являются основанием для продления срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения. Его Рада собирается рассмотреть сегодня, 8 ноября, на вечернем заседании.

Оба законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах в первом чтении Рада одобрила еще 13 июля 2018 года.

Ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.