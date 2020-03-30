Видеофиксация нарушений на украинских дорогах: где находятся камеры (карта)

МВД уже определило места расположения камер в Киеве и области, и назвало размер штрафов

Случилось то, о чем так долго говорили и чего так сильно боялись. К украинским водителям возвращаются "письма счастья". В МВД уже сообщили о скором начале 45-дневного переходного периода, после которого водителям-нарушителям начнут приходить письма со штрафом. Основанием для штрафов будут данные, полученные с помощью видеофиксации нарушений ПДД.

По разъяснению МВД, на аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на улицах городов установят стационарные комплексы автоматической фиксации, позволяющие круглосуточно в автоматическом режиме проводить их фотосъемку или видеозапись и выявлять водителей, превысивших скорость.

Карта размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Киеве:

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Уже определены подразделения Национальной полиции и проведена подготовка полицейских, которые будут обрабатывать поступающую к ним с видеокамер информацию и выписывать постановления о штрафе. За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

Подробнее о том, как внедряют видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в Украине, читайте в материале: Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер

Впрочем, к правилам поведения на дорогах легкомысленно относятся не только водители, но и пешеходы:

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