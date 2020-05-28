Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать

С 1 июня заработают первые 50 видеокамер, которые установлены в Киеве и области

Сегодня в Центре автоматической фиксации нарушений ПДД презентовали систему, которая будет отслеживать ситуацию на дорогах.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, с 1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

"Сначала эта система будет работать для фиксации превышения скорости. В дальнейшем эта система будет перенастроена. Дополнительно будет штрафоваться проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, езда по тротуарам, остановка в неположенном месте, езда по линиям общественного транспорта", – сказал Геращенко.

Презентация системы автоматической фиксации нарушений ПДД

Он также напомнил, что с 1991 года на автодорогах Украины погибло более 175 тысяч человек.

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И примерно 40% смертельных ДТП вызвано именно превышением скорости.

В МВД отметили, что штраф в размере 255 грн устанавливается в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч. 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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К ответственности могут быть привлечены:

лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или надлежащий пользователь, указанный владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя");

руководитель юридического лица или определенное им ответственную должностное лицо;

лицо, которое ввезла авто на территорию Украины.

О факте фиксации нарушения можно узнать:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Госпогранслужбы, которые вручают постановление при пересечении границы.

Постановление могут выносить без участия лица, привлекаемого к ответственности, и отправить нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.

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По истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т. п.) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Нарушителей, которые будут закрывать или снимать номерные знаки, будут отслеживать и привлекать к административной ответственности. Для этого патрульная полиция будет использовать систему "Безопасный город", а это более 6000 камер видеонаблюдения по городу Киеву.

"Цель МВД – снизить число ДТП", – сказал Антон Геращенко.

Ранее юрист объяснил, почему водители будут часто обжаловать протоколы, составленные за нарушение ПДД.

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