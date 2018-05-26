Видеохит: "Барби-Мустанг" оснастили мотором от мотоцикла Honda

Сегодня, 05:38

На постройку машины, которую назвали Barbie Mustang Go Kart, ушло четыре дня

Видеохит: "Барби-Мустанг" оснастили мотором от мотоцикла Honda

Авторы YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co построили карт на базе детского Ford Mustang. Машину установили на укороченное шасси от настоящего карта и оснастили мотоциклетным двигателем Honda. 

На постройку машины, которую назвали Barbie Mustang Go Kart, ушло четыре дня. Большую часть времени заняла подгонка "тележки" к кузову игрушечной машинки и установка двигателя. Девятнадцатисильный 240-кубовый агрегат с воздушным охлаждением позаимствовали у кроссового мотоцикла Honda CRF 230.

Видео с YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co

Напомним, в августе прошлого года на продажу выставили "самый дорогой детский автомобиль в мире". Это копия спорткара Ferrari Testarossa, оснащенная 200-кубовым двигателем от газонокосилки и выпушенная в количестве трех экземпляров. Цена — 75 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщалось, гламурный Lamborghini русской студентки потряс ЛондонДевушка похвасталась обновкой в своем Instagram. На фото можно увидеть, что машина окружена толпой зевак, которые пытаются сфотографировать необычный автомобиль и прикоснуться к нему.

Ранее мы показывали, как выглядит золотой Гелендваген.

А в Украине заметили необычную Ferrari розового цвета.
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Мотор

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